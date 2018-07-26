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Приоритетом предвыборной программы Собянина стал единый стандарт поликлиник

13:23
  • четверг
  • 26 июля 2018

В программу кандидата в мэры столицы Сергея Собянина включили реконструкцию поликлиник в каждом районе. Об этом стало известно в четверг по итогам круглого стола, посвященного вопросам здравоохранения.

В предвыборную программу Сергея Собянина вошли предложения жителей и врачей по развитию поликлиник. Как рассказал кандидат в мэры столицы, программа реконструкции и модернизации каждой районной поликлиники должна быть разработана в ближайшее время, передает TVC.Ru.

"У нас десятки, десятки поликлинических отделений по Москве выглядят убого, нереконструировано, и оборудования в них недостаточно. Это оборудование мы покупали пять-семь лет назад, многое уже морально и физически устарело", - сказал он.

При этом, по словам Собянина, программу реконструкции поликлиник уже пытались реализовать. "Мы пытались это сделать. Получили программу в 100 с лишним миллиардов рублей, чтобы просто привести поликлиники к единому стандарту, хорошему стандарту. Только одно это движение стоит колоссальных денег, потому что сеть у нас огромная, обслуживает 12 млн москвичей. Такой сети нет ни в одном городе мира", - сказал он.

Собянин отметил, что нужно составить такую программу, которая бы позволила любому врачу сказать: "А у меня поликлиника хорошо оборудована, оснащена новым современным диагностическим оборудованием".

"Я согласен с тем, что нужно заниматься скрупулезно, серьезно системой повышения качества знаний самих врачей, вводить новые системы, новые требования. Первичным звеном в медицинском обслуживании является то, с чем практически постоянно сталкиваются москвичи: если в стационар человек приходит раз в год, то с поликлиникой он сталкивается постоянно. Это важнейшее звено нашей медицины, и, конечно, надо делать упор, акцент на работу с нашими поликлиниками", - сказал мэр Москвы.

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