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Сотрудникам НПО имени Лавочкина предъявлены обвинения

13:27
  • четверг
  • 26 июля 2018

СК предъявил обвинения гендиректору НПО имени Лавочкина Сергею Лемешевскому, руководителю дирекции правового обеспечения предприятия Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игорю Третьякову. Они подозреваются в хищении у Роскосмоса 330 миллионов рублей через фиктивные договоры на юридические услуги. Третьяков скрылся и находится в федеральном розыске.

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что двум сотрудникам АО "Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина" Сергею Лемешевскому (также является депутатом Мособлдумы) и Екатерине Аверьяновой, а также председателю адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игорю Третьякову предъявлены обвинения в хищении у Роскосмоса 330 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС.

Представители следствия считают, что генеральный директор НПО Лемешевский, его непосредственная подчиненная, занимающая пост руководителя дирекции правового обеспечения предприятия, Аверьянова и председатель коллегии адвокатов Третьяков заключали фиктивные договоры на оказание юридических услуг. В действительности же эту работу осуществляли штатные сотрудники НПО. 

Дело заведено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сообщается о собранной в результате следственных действий доказательной базе. При этом Третьяков скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Ходатайство об аресте обвиняемых будет рассмотрено в ближайшее время.

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