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Матвиенко не хочет возвращать пиво на стадионы

13:32
  • четверг
  • 26 июля 2018

Россия за последние 10 лет много сделала для борьбы с алкоголизмом, а разрешение на продажу пива на стадионах может эти усилия перечеркнуть. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко не поддержала идею о возобновлении продажи пива на стадионах. Об этом пишет "Интерфакс". Она напомнила, что за последние 10 лет в России было много сделано в борьбе с алкоголизмом.

"И есть результаты. У нас уровень употребления алкоголя снижается. Среди молодежи сегодня нет культа пива, как было в 90-е. Молодые люди, бизнесмены - все в фитнесе, клубах, спорте, бегают по утрам. Появляется культ здорового образа жизни, здоровья", - сказала Матвиенко.

По ее словам, не хотелось бы, чтобы эти достижения были "зачеркнуты такими маленькими шажками, как поддержка продажи алкоголя в общественных местах".

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов обратился к Владимиру Путину с просьбой разрешить продавать пиво на стадионах. По его словам, мужчины любят пенный напиток.

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