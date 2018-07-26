В подаренном Трампу мяче от Путина нашли чип

В мяче, который Владимир Путин подарил Дональду Трампу, нашли встроенный чип от компании Adidas. Он оснащен технологией NFC, которая позволяет болельщикам получить доступ к футбольному контенту. Данное устройство не является шпионским устройством и присутствует во всех подобных продуктах компании.

Официальный мяч ЧМ-2018, подаренный президентом России Владимиром Путиным американскому лидеру Дональду Трампу на саммите в Хельсинки, оснащен чипом. Он выполняет лишь рекламную функцию, заверил производитель.

Подарок Путина ранее вызвал в Вашингтоне бурную реакцию. В частности, сенатор-республиканец Линдси Грэхэм призвал проверить мяч на жучки.

Как передает РИА Новости со ссылкой на заявление компании Adidas, все мячи для ЧМ-2018 были изготовлены с использованием технологии NFC. Чип не передает информацию, с помощью него можно лишь получить доступ к рекламному контенту: конкурсам и видеороликам. При этом изменить, удалить, либо переписать вложенную в чип информацию невозможно, сообщает производитель.

Путин вручил Трампу мяч во время совместной пресс-конференции после саммита в Хельсинки, отвечая на вопрос журналистов, за кем сейчас инициатива по Сирии. Американский президент пообещал, что он достанется его младшему сыну Бэррону.

Мяч прошел проверку, стандартную для всех подарков президенту, сообщили ранее в Белом доме.