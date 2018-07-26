Асад обвинил страны Запада в поддержке терроризма

Основная поддержка международного терроризма идет из западного мира, заявил президент Сирии Башар Асад. Он добавил, что таким образом страны Запада пытаются "завладеть небольшими странами". Сирийский лидер также подчеркнул, что подобное наблюдается и в окружающих Россию небольших государствах.

Президент Сирии Башар Асад вновь заявил о поддержке западными странами международного терроризма. Его слова приводит ТАСС.

"Основная поддержка международного терроризма сегодня идет из западного мира. Они пытаются завладеть небольшими странами с помощью терроризма", - сказал сирийский лидер.

Он также подчеркнул, что подобное происходит и "с небольшими странами вокруг России".

Ранее в Министерстве обороны России попросили Соединенные Штаты не мешать мирному процессу в Сирии.

24 июня Асад заявил, что его страна сможет сама справиться с восстановлением после войны. Он подчеркнул, что западные страны не станут частью этого процесса, Дамаск просто не позволит им этого сделать.