Четверых полицейских уволили из-за дела педофила в Серпухове

Четверо руководителей местного управления полиции в Серпухове уволены из-за дела предполагаемого педофила, который убил пятилетнюю девочку. Как сообщили в подмосковном главке МВД, они не проконтролировали действия подчиненных, которые проигнорировали жалобы на злоумышленника.

Четыре офицера полиции уволены из-за халатности их подчиненных, которые год назад оставили без внимания жалобы на подозреваемого в убийстве девочки в Серпухове. Об этом TVC.RU сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

"Уволены заместитель начальника МУ МВД России "Серпуховское", начальник отделения охраны общественного порядка МУ МВД, а также двое сотрудников, исполнявших обязанности по должностям заместителя начальника и начальника отделения участковых уполномоченных отделения в период рассмотрения обращения о подозрительном мужчине на детской площадке", - рассказала она.

Кроме того, начальнику отделения участковых уполномоченных вынесено неполное служебное соответствие. Начальник самого управления "Серпуховское" будет уволен из органов после выхода из отпуска, добавила Петрова.

Пятилетняя девочка пропала 22 июля с детской площадки у дома, в котором жила вместе с семьей. Позднее ее тело было найдено в спортивной сумке близ железной дороги в Серпухове. По подозрению в убийстве задержан 28-летний местный житель. В подмосковном МВД сообщили, что подозреваемый в 2008-2009 годах стажировался в полиции. При этом на мужчину еще в прошлом году жаловалась местная жительница. По ее словам, он приставал к ее несовершеннолетней дочери. Полиция отказала в возбуждении уголовного дела, сославшись на то, что это станет негативным показателем работы.