Путин призвал обеспечить безопасность граждан и бизнеса при цифровизации

Выступая на саммите БРИКС в ЮАР, Владимир Путин заявил о необходимости обеспечения безопасности при цифровизации экономики. Он подчеркнул, что развитие интернет-среды должно идти вместе с соблюдением гарантий защиты личных данных и частной жизни.

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите БРИКС в Йоханнесбурге заявил о необходимости обеспечения безопасности общества, бизнеса и граждан при цифровизации экономики. Слова главы государства приводит ТАСС.

"Принимаем необходимые законодательные и другие меры для того, чтобы построение открытой, надежной и безопасной интернет-среды шло при четком соблюдении гарантий защиты личных данных и частной жизни в цифровом пространстве", - подчеркнул Путин.

Российский президент проведет в Йоханнесбурге два дня. Запланировано множество двусторонних встреч, где, помимо двусторонней повестки, будут затронуты актуальные темы международной повестки дня, в частности Сирия, Корейский полуостров и иранская ядерная программа.

Так, Путин встретится с президентом ЮАР, а также лидерами Турции, Аргентины, Индии, Китая и еще ряда африканских государств. Кроме того, президент России проведет неформальный обед с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудит с премьер-министром Индии Нарендрой Моди свой будущий визит в эту страну осенью 2018 года.