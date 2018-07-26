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Врачи предложили кандидату Собянину включить в программу развитие системы чекапов

14:49
  • четверг
  • 26 июля 2018

Медицинское сообщество предложило Сергею Собянину включить развитие чекапов в свою предвыборную программу. По словам кандидата, эта система должна представлять собой единое целое.

Развитие системы чекапов может быть включено в предвыборную программу кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина. С таким предложением выступили врачи во время круглого стола с ним, передает TVC.RU. Он был посвящен разработке и формированию предложений по развитию сферы здравоохранения.

"Введение чекапов даст возможность грамотно все расставить, сработает система электронного снижения и будет ясно, какая у нас структура", - отметил генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева Александр Румянцев.

В свою очередь кандидат в мэры подчеркнул, что система чекапов должна представлять собой единое целое.

"Можно одним кликом получить полную информацию, когда ты конкретно можешь получить диспансеризацию в своей поликлинике, первичного или вторичного уровня, глубокие исследования. Все это должно быть в логической цепочке выстроено, стандартизовано и заложено в информационную систему", - сказал Сергей Собянин.

Чекап — программа комплексного обследования организма для своевременного выявления заболеваний внутренних органов и систем.

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