Замначальника ЦСКА Хамазин арестован по делу о коррупции

Суд в Москве арестовал замначальника ФАУ Минобороны "Центральный спортивный клуб армии" Андрея Хамазина до 24 сентября. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, а также двух эпизодах мошенничества. Другой фигурант дела отправлен под домашний арест.

Заместителя начальника ФАУ Министерства обороны России "Центральный спортивный клуб армии" Андрей Хамазин арестован Басманным судом Москвы по делу о коррупции. Об этом пишет ТАСС.

Хамазин будет находиться под стражей до 24 сентября. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, а также в двух эпизодах мошенничества.

Вместе с тем другой фигурант этого дела, начальник автомобильной службы ЦСКА Юрий Муханов, отправлен под домашний арест.