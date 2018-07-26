Замначальника ЦСКА Хамазин арестован по делу о коррупции

Суд в Москве арестовал замначальника ФАУ Минобороны "Центральный спортивный клуб армии" Андрея Хамазина до 24 сентября. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, а также двух эпизодах мошенничества. Другой фигурант дела отправлен под домашний арест.
Заместителя начальника ФАУ Министерства обороны России "Центральный спортивный клуб армии" Андрей Хамазин арестован Басманным судом Москвы по делу о коррупции. Об этом пишет ТАСС.
Хамазин будет находиться под стражей до 24 сентября. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, а также в двух эпизодах мошенничества.
Вместе с тем другой фигурант этого дела, начальник автомобильной службы ЦСКА Юрий Муханов, отправлен под домашний арест.
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