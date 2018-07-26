ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Замначальника ЦСКА Хамазин арестован по делу о коррупции

14:52
  • четверг
  • 26 июля 2018

Суд в Москве арестовал замначальника ФАУ Минобороны "Центральный спортивный клуб армии" Андрея Хамазина до 24 сентября. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, а также двух эпизодах мошенничества. Другой фигурант дела отправлен под домашний арест.

Заместителя начальника ФАУ Министерства обороны России "Центральный спортивный клуб армии" Андрей Хамазин арестован Басманным судом Москвы по делу о коррупции. Об этом пишет ТАСС.

Хамазин будет находиться под стражей до 24 сентября. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, а также в двух эпизодах мошенничества. 

Вместе с тем другой фигурант этого дела, начальник автомобильной службы ЦСКА Юрий Муханов, отправлен под домашний арест.

Читайте также:
Главное сегодня
Басманный суд
Басманный суд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100