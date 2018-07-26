Россиян предупредили о возможном закрытии визовых центров

В России могут закрыться все визовые центры. Это произойдет в случае принятия предложенных депутатами поправок в ФЗ "О порядке выезда и въезда в Россию", предупредила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина предупредила о рисках принятия поправок в федеральный закон "О порядке выезда и въезда в Россию", передает "Интерфакс".

По ее словам, документ предполагает введение обязательной аккредитации компаний, управляющих визовыми центрами. Критерии ее выдачи таковы, сообщила Тюрина, что ни один из действующих визовых центров ее получить не сможет.

"Как минимум, по одному пункту - доля иностранного участия в уставном капитале - ни одна из них не пройдет предлагаемую аккредитацию МИД. Всем иностранным дипмиссиям в России придется либо срочно менять сервис-провайдеров, либо приостанавливать деятельность визовых центров", - пояснила он.

Предложение о внесении изменений в ФЗ-114 поступило на прошлой неделе от депутатов "Единой России". В пояснительной записке к проекту говорится, что при осуществлении деятельности визовых центров важно обеспечить компетентность при выполнении услуг, связанных со сбором и обработкой документов.

"Предлагаемые новеллы ни в какой мере не ограничат права граждан на свободу передвижения, но при этом позволят обеспечить на более высоком уровне их защиту", - утверждают в Госдуме.

В свою очередь, Тюрина считает, что предложенные депутатами поправки в случае их принятия поставят в патовую ситуацию не только сервис-провайдеров визовых центров, но и иностранных дипломатов.

"Визы будут оформлять по старинке - в собственном визовом отделе, часто единственном на всю огромную страну. А значит, и туристы, и туроператоры рискуют вернуться к практике начала "нулевых", когда получение виз всякий раз становилось незабываемым квестом", - заключила она.