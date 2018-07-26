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Неверов предложил Поклонской подумать о сдаче мандата депутата Госдумы

15:46
  • четверг
  • 26 июля 2018

Лидер фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов заявил, что депутату Наталье Поклонской следует подумать над тем, готова ли она работать в "коллективе". По его словам, парламентарий нарушила фракционную дисциплину и теперь должна подумать сама о том, сдавать ли мандат.

Член фракции "Единой России" Наталья Поклонская нарушила фракционную дисциплину, и теперь она должна принять для себя решение - готова ли она работать в "коллективе". Об этом заявил глава фракции Сергей Неверов.

"Я это не поддерживаю. Они - поддержали. Мне с ними не по пути", - так Неверов охарактеризовал решение Поклонской, которая проголосовала против пенсионной реформы 19 июля.

По словам Неверова, кандидатуру Поклонской включили в список партии на выборах в Госдуму не на региональной конференции, а на съезде "Единой России". Это, по его словам, налагает на нее особую ответственность, передает "Интерфакс".

На вопрос журналистов о том, должна ли Поклонская сама сдать мандат, лидер фракции ответил, что "человек взрослый, он должен подумать сам".

Кроме того, Неверов обратил внимание на то, что Поклонская нарушила решение фракции о консолидированном голосовании в первом чтении за законопроект об изменении пенсионного законодательства. При этом, он напомнил, что она занимает заметные должности - заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также руководителя комиссии по проверке достоверности сведений о доходах и имуществе депутатов. Эти должности ей предлагались фракцией. 

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Наталья Поклонская
Наталья Поклонская
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