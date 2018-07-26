Кандидат Собянин пообещал новые лекарства для московских "сердечников"

В предвыборную программу кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина включены новые способы медикаментозной поддержки людей с заболеваниями кровеносной системы и сердца.

Новые способы медикаментозной поддержки людей с заболеваниями кровеносной системы и сердца включены в предвыборную программу Сергея Собянина. Об этом в ходе заседания круглого стола по вопросам здравоохранения сообщил сам кандидат в мэры Москвы, передает TVC.RU.

"Речь идет о новом поколении препаратов после инсульта. Новые лекарства - это как минимум дополнительные затраты. Я не знаю, сколько: как минимум 1 или 1,5 миллиарда рублей нужно для того, чтобы ввести новые стандарты", - сказал Собянин, предложив медикам посоветоваться об эффективности новых препаратов.

Главврач Городской клинической больницы имени Юдина Денис Проценко пояснил, что часть лекарств, необходимые при некоторых заболеваниях кровеносной системы и сердца, бывает непросто получить.