ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Поклонская отказалась сдавать мандат депутата Госдумы

16:00
  • четверг
  • 26 июля 2018

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что сохранит мандат депутата Госдумы. Так она прокомментировала заявление лидера фракции "Единой России" Сергея Неверова о том, что парламентарий нарушила фракционную дисциплину и теперь должна подумать, стоит ли ей продолжать работать в "коллективе".

Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что не будет сдавать мандат. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мне доверили участок работы. Меня избиратели выбрали. Мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому - нет", - сказала она.

Ранее лидер фракции "Единой России" Сергей Неверов заявил, что ее член Наталья Поклонская нарушила фракционную дисциплину, проголосовав против пенсионной реформы 19 июля. Она оказалась единственным представителем парламентского большинства, проголосовавшим "против" при рассмотрении законопроекта в первом чтении.

По его словам, теперь она должна принять для себя решение - готова ли она работать в "коллективе".

Главное сегодня
Наталья Поклонская
Наталья Поклонская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100