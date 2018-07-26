Поклонская отказалась сдавать мандат депутата Госдумы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что сохранит мандат депутата Госдумы. Так она прокомментировала заявление лидера фракции "Единой России" Сергея Неверова о том, что парламентарий нарушила фракционную дисциплину и теперь должна подумать, стоит ли ей продолжать работать в "коллективе".

Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что не будет сдавать мандат. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мне доверили участок работы. Меня избиратели выбрали. Мне руководство доверило ту работу, которую я сегодня выполняю по совести, поэтому - нет", - сказала она.

Ранее лидер фракции "Единой России" Сергей Неверов заявил, что ее член Наталья Поклонская нарушила фракционную дисциплину, проголосовав против пенсионной реформы 19 июля. Она оказалась единственным представителем парламентского большинства, проголосовавшим "против" при рассмотрении законопроекта в первом чтении.

По его словам, теперь она должна принять для себя решение - готова ли она работать в "коллективе".