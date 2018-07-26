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В Турции задержали нового подозреваемого по делу об убийстве российского посла

16:07
  • четверг
  • 26 июля 2018

В Турции задержали еще одного подозреваемого по делу об убийстве посла России Андрея Карлова. По данным местных СМИ, бывший полицейский Уфу Г. состоял в той же террористической ячейке, что и убийца дипломата Мевлют Март Алтынташ.

В Турции задержали нового подозреваемого по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные СМИ. 

Как сообщила газета Milliyet, в рамках расследования был задержан бывший полицейский Уфу Г., который состоял в той же террористической ячейке, что и убийца дипломата Мевлют Март Алтынташ. 

Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время открытия фотовыставки в Российском центре культуры в Анкаре. Стрелял в дипломата сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который был убит при задержании. Карлову было посмертно присвоено звание Героя России.

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