МИД назвал Бутину политзаключенной и потребовал от США освободить ее

МИД России заявил протест Госдепу США в связи с арестом россиянки Марии Бутиной. Как отметил замдиректора департамента информации и печати ведомства Артем Кожин, на нее оказывается жесточайшее психологическое давление. Также он назвал гражданку России политзаключенной.

Министерство иностранных дел России заявило протест госдепартаменту США в связи с арестом россиянки Марии Бутиной. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Артем Кожин, передает ТАСС.

"Госдепартаменту США заявлен решительный протест в связи с предпринятыми против [Бутиной] действиями, включая жесточайшее психологическое давление", - отметил он на брифинге.

Кожин добавил, что "соштопанное ФБР обвинение против Марии Бутиной построено на вырванных из контекста выдержках из ее личной переписки в соцсетях".

Он также упомянул о восьмичасовом обыске при аресте Бутиной, "когда ворвавшиеся в арендованную квартиру агенты ФБР, вооруженные автоматами, в буквальном смысле ломали мебель, перетряхивали и даже рвали вещи, вскрывали полы и стены".

"Ничего предосудительного они не нашли, но, несмотря на полное отсутствие доказательств вины, ей отказано в освобождении", - приводит его слова РИА Новости.

"Ее арест обусловлен исключительно мотивами американской внутренней и внешней политики, а значит она - политическая заключенная. Определенные политические силы США из своих корыстных интересов выдумали историю про российское вмешательство в американские выборы. И на волне кампании по очернению нашей страны Мария Бутина брошена в тюрьму по абсолютно сфабрикованному поводу. Фактически только из-за своего происхождения. Что это, как не настоящая охота на ведьм?" - подчеркнул Кожин.

О задержании Марии Бутиной стало известно 16 июля. В Минюсте США отметили, что с 2015 года по 2017-й она прибыла в страну по студенческой визе и работала на российского чиновника высокого ранга. Россиянку обвинили в связях с российскими спецслужбами и арестовали. Ей предъявлены обвинения в сговоре и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации на территории США.

Американские СМИ писали, что Бутина якобы получала финансирование от российского миллиардера Константина Николаева. Он спонсировал организацию по защите права на ношение оружия, которую гражданка России представляет.