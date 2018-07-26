Найдено тело одной из пропавших в Хакасии туристок

Спасатели обнаружили тело одной из женщин, пропавших при крушении катамарана в Хакасии. Остается неизвестной судьба еще одной женщины. Всего пропавшими числились пять человек. В ночь на четверг к спасателям вышли двое подростков и мужчина.

На реке Она в Хакасии найдено тело женщины, пропавшей ранее в результате крушения катамарана. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Там рассказали, что в четверг спасатели обследовали 80 километров береговой линии. Поиски второй женщины продолжатся в пятницу.

Накануне стало известно, что на реке Она произошло опрокидывание катамарана. Одному мужчине удалось спастись. Судьба пяти человек оставалась неизвестной. В ночь на четверг к людям вышли двое подростков и мужчина.