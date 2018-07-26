Собянин: ЦКАД освободит Москву от грузового транзита

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с губернатором Подмосковья Андреев Воробьевым проинспектировал строительство Центральной кольцевой автодороги. По словам главы столицы, ЦКАД должен освободить город от транзита грузового транспорта.

Мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проинспектировали ход строительства Центральной кольцевой автодороги. Об этом сообщил TVC.ru со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.

"Самый крупный, самый масштабный проект в области дорожного движения, в области дорожного транспорта Московской агломерации. Ничего крупнее нет и, пожалуй, важнее нет. Реально снимет огромный поток машин, который транзитом идет сейчас через МКАД, забивая головные участки вылетных магистралей. ЦКАД поможет в значительной степени разгрузить вылетные магистрали и МКАД, и сделает всю логистику движения более понятной, более комфортной, более удобной", - отметил Собянин.

По словам мэра, новая автодорога не менее важна с точки зрения экологии, так как будет способствовать уменьшению перепробегов, пробок, количества грузовых машин, проезжающих через населенные пункты.

"В этом году Калужское шоссе дойдет с реконструкцией уже до ЦКАД. Так что будем ждать, когда коллеги, я надеюсь, в следующем году закончат участок, чтобы соединиться", - добавил Собянин.

Протяженность ЦКАД составит 530 километров. Строительство дороги было начато в 2014 году. Трасса будет проходить по территории Подмосковья и ТиНАО столицы, и будет отстоять от МКАД примерно на 50 километров.