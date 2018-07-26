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Акции Facebook продолжили падение

17:09
  • четверг
  • 26 июля 2018

Акции Facebook на открытии торгов в четверг обвалились на 18%. Компания, владеющая одноименной соцсетью, потеряла 95 миллиардов долларов рыночной стоимости. Накануне после закрытия торгов акции компании упали на более чем 20%.

Акции Facebook обвалились на 18% на открытии торгов в четверг, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. Таким образом, за первые полчаса работы биржи компания потеряла почти 100 миллиардов долларов рыночной стоимости.

Стоимость акций Facebook падает после публикации корпоративной отчетности. Накануне компания сообщила о росте чистой прибыли за второй квартал до 5,12 миллиарда долларов, однако выручка снизилась в 1,4 раза в годовом выражении, до 13,23 миллиарда долларов. Кроме того, топ-менеджеры Facebook прогнозируют снижение темпов роста выручки до конца года, а также увеличение затрат на обеспечение конфиденциальности данных пользователей.

После этих сообщений акции социальной сети рухнули на 24%.

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