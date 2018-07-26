Сотрудник колонии в Калининграде подозревается в избиении осужденного

Замначальника отдела безопасности колонии №9 в Калининградской области заподозрен в избиении осужденного. Дело было возбуждено в марте 2018 года.

В Калининградской области замначальника отдела безопасности колонии №9 заподозрен в избиении осужденного. В результате пострадавший получил множественные переломы ребер, сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по Калининградской области.

Старший помощник руководителя регионального СУ СКР Наталья Гацко сообщила, что дело было возбуждено в марте 2018 года.

"По данным следствия, 30 января 2018 года подозреваемый, находясь при исполнении служебных обязанностей и явно превышая служебные полномочия, в помещении дежурной части исправительного учреждения нанес множественные удары ногами и руками одному из осужденных, отбывающему наказание в данной колонии. 41-летнему потерпевшему в результате противоправных действий сотрудника колонии были причинены множественные переломы ребер", - отметила она.

По уголовному делу продолжаются следственные действия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз, производятся допросы свидетелей. Также следствие проверяет версию о причастности к преступлению других сотрудников колонии.

По данным ТАСС, члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Калининградской области держат на контроле ход расследования избиения осужденного.

Председатель ОНК Светлана Кондратьева подчеркнула, что исправительная колония №9 "не относится к разряду тех мест лишения свободы, где сплошь и рядом нарушаются права осужденных и тем более избивают людей", хотя "осужденные порой высказывают недовольство условиями содержания".

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что система ФСИН нуждается в реформировании. Так она отреагировала на скандал с избиением заключенного в ярославской колонии. Всего по вышеупомянутому делу арестованы шесть человек, еще по одному следствие собирает дополнительные доказательства.

Кроме того, в Брянской области Клинцовский городской суд арестовал бывшего сотрудника исправительной колонии №6. Его подозревают в применении насилия к заключенному, которое повлекло за собой смерть.