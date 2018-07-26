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Задержанный экс-замглавы МЧС Шляков продавал должность главы Ярославской области

17:51
  • четверг
  • 26 июля 2018

Бывший замминистра по чрезвычайным ситуациям Сергей Шляков и его сообщники предлагали содействие в получении должности губернатора Ярославской области. Ходатайства об аресте подозреваемых направлены в суд.

Задержанный накануне бывший первый заместитель главы МЧС России Сергей Шляков вместе с сообщниками предлагал содействие в получении должности губернатора Ярославской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судью Тверского суда Москвы. 

Как сообщалось накануне, Шляков был задержан после проведения обысков в его доме в Подмосковье. Его подозревают в афере с продажей должности губернатора за 1 миллион рублей. Другие источники сообщают о сумме в 50 миллионов. Потерпевшим по делу проходит бывший помощник главы МЧС, экс-представитель губернатора в Совфеде от Ярославской области Юрий Удалов. Его Шляков свел с людьми, которые оказались мошенниками. 

"Шляков, Онищенко и Кузнецов предложили потерпевшему Удалову посодействовать в получении должности губернатора Ярославской области", - огласила судья Тверского суда Москвы.

Суд рассматривает ходатайства о заключении под стражу троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве. 

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