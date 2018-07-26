Кровавая Луна и великое противостояние Марса сойдутся в одну ночь

Полное лунное затмение и великое противостояние Марса смогут одновременно наблюдать жители Земли в ночь на 28 июля. Такое астрономическое явление случается раз в 25 тысяч лет.

Жители Земли в ночь на 28 июля смогут наблюдать редчайшее астрономическое явление — одновременное лунное затмение и великое противостояние Марса, сообщает TVC.RU. Такое случается раз в 25 тысяч лет.

Лунные затмения — явление частое, могут происходить несколько раз в году. Великое противостояние Марса бывает реже — в среднем, раз в 15 лет. Такое название явление получило из-за того, что Марс обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите. Каждые 2 года Земля догоняет его, но тот момент, когда Марс приближен к Солнцу и между ним и нашей планетой расстояние составляет менее 60 миллионов километров, и называется великим противостоянием.

Затмение начнется в 20:15 по московскому времени. В 22:30 тень Земли полностью закроет Луну, а в 22:42 на небо взойдет Марс. Лучше всего оба астрономических явления будут видны на юге, Урале и в Западной Сибири.