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США пригрозили Турции санкциями

18:26
  • четверг
  • 26 июля 2018

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон введет против Турции серьезные экономические санкции. Это произойдет в том случае, если Анкара откажется отпустить на свободу пастора Эндрю Брансона, который удерживается турецкими властями с октября 2016 года. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что готов ввести ограничительные меры против Турции.

США введут санкции против Турции в случае, если Анкара откажется отпустить на свободу пастора Эндрю Брансона. Об этом рассказал вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс, передает ТАСС.

"США введут серьезные экономические санкции в отношении Турции, если Брансон не будет отпущен на свободу", - сказал Пенс во время выступления на форуме, посвященном религиозным свободам.

По его словам, Вашингтон приветствует его перевод под домашний арест, но считает это недостаточными мерами.

"Освободите пастора Брансона сейчас, иначе вы столкнетесь с последствиями", - сказал Пенс.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что турецкую сторону могут ждать ограничительные меры. Самого Брансона он назвал "прекрасным христианином, семьянином и замечательным человеком".

Американский пастор Эндрю Брансон удерживается турецкими властями с октября 2016 года. Его обвинили в пособничестве организации гюленистов FETÖ. Анкара признала ее террористической и считает, что она поддерживала запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана (РПК).

Сам Брансон отрицает обвинения. В 2017 году президент США Дональд Трамп в разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом попросил освободить Брансона. Позднее Эрдоган предложил Вашингтону обменять Брансона на оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена. Его Анкара обвиняет в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года.

​25 июля 2018 года суд в турецкой провинции Измир постановил переместить Брансона под домашний арест. Госсекретарь США Майк Помпео приветствовал это решение властей Турции, но также отметил, что турецкие власти должны немедленно решить вопрос по пастору "прозрачным и справедливым способом", передает РИА Новости. По его словам, убедительных доказательств против "господина Брансона" Анкара так и не предоставила.

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