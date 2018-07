США пригрозили Турции санкциями

США введут санкции против Турции в случае, если Анкара откажется отпустить на свободу пастора Эндрю Брансона. Об этом рассказал вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс, передает ТАСС.

"США введут серьезные экономические санкции в отношении Турции, если Брансон не будет отпущен на свободу", - сказал Пенс во время выступления на форуме, посвященном религиозным свободам.

По его словам, Вашингтон приветствует его перевод под домашний арест, но считает это недостаточными мерами.

"Освободите пастора Брансона сейчас, иначе вы столкнетесь с последствиями", - сказал Пенс.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что турецкую сторону могут ждать ограничительные меры. Самого Брансона он назвал "прекрасным христианином, семьянином и замечательным человеком".

The United States will impose large sanctions on Turkey for their long time detainment of Pastor Andrew Brunson, a great Christian, family man and wonderful human being. He is suffering greatly. This innocent man of faith should be released immediately!