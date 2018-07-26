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Экс-замглавы МЧС Шлякова арестовали до 25 сентября

18:59
  • четверг
  • 26 июля 2018

Бывшего первого заместителя главы МЧС России Сергея Шлякова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, арестовали до 25 сентября. По версии следствия, он вместе с сообщниками предлагал потерпевшему содействие в получении должности губернатора Ярославской области.

Бывшего первого заместителя главы МЧС России Сергея Шлякова арестовали на два месяца. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на решение Тверского суда Москвы.

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство органов следствия обосновано и подлежит удовлетворению. Суд постановил: избрать в отношении Шлякова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 сентября 2018 года", - огласила судья. 

Шляков был задержан накануне после обысков в его подмосковном доме. По версии следствия, он вместе с сообщниками предлагал потерпевшему содействие в получении должности губернатора Ярославской области. 

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