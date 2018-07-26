Цифрономику и глобальную безопасность обсудили на саммите БРИКС

В экономической столице ЮАР проходят переговоры лидеров России, Китая, Индии, Бразилии и Южно-Африканской республики. Одной из главных тем для обсуждения стали вопросы глобальной безопасности, в том числе борьба с международным терроризмом, сирийское урегулирование, корейская проблема. Много внимания также уделено экономическому сотрудничеству, возможностям и вызовам цифровой эпохи.

Саммит подчеркнуто проходит в дружеской атмосфере, и каждая деталь говорит об этом. Одно из правил объединения - здесь все равны и сотрудничают друг с другом как партнеры. Принципы равенства, открытости и справедливости отстаивал еще Нельсон Мандела, известный всему миру, борец с апартеидом. В год столетия нобелевского лауреата его портрет — на эмблеме саммита, а его идеи находят отражение в работе организации. Именно поэтому, отмечает Владимир Путин, сотрудничество БРИКС приобрело характер подлинного стратегического партнёрства, передает "ТВ Центр".

"Страны БРИКС сообща противодействуют наиболее острым вызовам и угрозам миру и стабильности, сотрудничают в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, нелегальным наркотрафиком, трансграничной преступностью. Отмечу, что объединение занимает уникальное место в глобальной экономике. Это самый большой рынок в мире. Совокупный валовой продукт достиг 22,3% от общемирового объема и продолжает расти", - заявил Владимир Путин.

Вместе Россия, Бразилия, Китай, Индия и ЮАР - это более 40% населения планеты, треть мировой площади и почти четверть мирового ВВП. Размер экономики БРИКС превысил размеры экономики "Большой семерки". Понятно, почему теперь многие другие государства - от Аргентины до Турции - хотят сотрудничать с клубом пяти стран. Мир все больше становится цифровым. Уже произошла революция в производстве, торговле, изменилась жизнь человека. Задача государств БРИКС, подчеркивает Путин - стимулировать появление новых технологий и активно их внедрять. Например, лидеры договорились совместно исследовать технологию блокчейн.

"Цифровизация является одним из приоритетов экономической политики и нашей страны, России. Запущена программа "Цифровая экономика Российской Федерации". Ожидаем, что осуществление программы позволит повысить производительность труда в России к 2024 году на 30%. При этом новые сектора российской экономики будут создавать более 10% российского ВВП. И мы настроены делать все возможное для дальнейшего роста торговли в рамках БРИКС. Уделяем приоритетное внимание вопросам, связанным с установлением прямых контактов между предпринимателями наших стран", - сказал Владимир Путин.

Взаимная торговля - одна из главных тем встречи. Обсуждается работа нового банка развития БРИКС. Его операционные возможности расширяются. Одобрен 21 новый инвестиционный проект, пять из которых будут реализованы в России. В инфраструктуру страны будет вложен миллиард долларов. Пока Вашингтон объявляет своим экономическим конкурентам торговые войны, здесь подписывается множество договоров о сотрудничестве. Страны БРИКС намерены противопоставить политике протекционизма открытую торговлю. На повестке дня и вопрос координации по региональным проблемам - Ближний Восток, Корейский полуостров, иранская ядерная программа. Лидеры подписали итоговую декларацию, где, в том числе, призвали объединить усилия по борьбе с террором под эгидой ООН. Особое место занимает развитие культурно-гуманитарных связей. Вместе лидеры стран совершают виртуальную экскурсию в "Колыбель человечества" - музейный комплекс, где хранятся находки археологов. Здесь не просто рассказывают об истории Африки, а показывают ее.

Кроме участия в основной программе саммита, Владимир Путин проводит серию двусторонних встреч. Под переговоры отвели один из отелей в Йоханнесбурге. График очень плотный - лидеры иностранных государств сюда приезжают поочередно.

С президентом ЮАР Владимир Путиин подписывают совместное заявление о стратегическом партнерстве двух наших стран. Кроме того, сотрудничать договорились в области сельского хозяйства - Африканская республика имеет богатый опыт в этой сфере. Переговорам не помешала небольшая заминка - Сирил Рамафоса поставил подпись в неправильном месте. Путин с улыбкой указал на неточность и встреча продолжилась.

Следом переговоры с лидерами Китая, Индии, Турции, Аргентины, целого ряда африканских государств. Кроме того, на саммит БРИКС прилетел президент Турции Реджеп Эрдоган.

Официальная программа в пятницу начнется с обсуждения вопросов дальнейшего развития объединения. БРИКС расширяет глобальный охват - на саммит приехали лидеры еще десятка стран-наблюдателей. Здесь подчеркивают, что в БРИКС никому ничего не навязывают, а приглашают всех партнеров к равноправному диалогу. По сути, этим объединение и отличается от большинства других подобных блоков.

Петр Вершинин, Владимир Черных, Василий Батурин. "ТВ Центр", Йоханнесбург.