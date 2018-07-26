ЦКАД создаст новые точки роста на прилегающих к трассе территориях

Сергей Собянин осмотрел ход строительства московского участка Центральной кольцевой автомобильной дороги. Его протяженность — более 100 километров от трассы М4 "Дон" до М1 "Беларусь". Магистраль станет платным дублёром Малого бетонного кольца. ЦКАД пройдёт в обход крупных населенных пунктов и соединит основные шоссе. Новая дорога позволит значительно разгрузить транспортный поток на МКАД.

Тысячи тонн бетона и металла - так куется новый транспортный каркас столицы и Подмосковья. По 500-метровому мосту на территории Новой Москвы уже вскоре проедут автомобили. Особенность этой эстакады в том, что она проходит одновременно над Варшавским шоссе и небольшой речкой, протекающей параллельно магистрали. Опоры там достигают высоты 26 метров. Несмотря на эти конструктивные сложности, строительство велось таким образом, что автомобильное движение здесь не перекрывались, отмечает "ТВ Центр".

Возведение ЦКАД началось в 2015 году. Новая магистраль проходит на расстоянии примерно 50 километров от Московской кольцевой автодороги. Первый участок - от Каширского до Калужского шоссе. Кроме него кольцо включает еще четыре больших отрезка. Чтобы замкнуть магистраль, строители возведут 278 мостов, путепроводов и эстакад. Общая протяженность ЦКАД составит 530 километров. Сейчас идёт строительство трёх из пяти пусковых комплексов.

"В 2013 году когда проект поддержал президент России, сказал об этом на Петербургском экономическом форуме, все это стало реальностью. Действительно самый крупный, самый масштабный проект в области дорожного движения", - заявил Сергей Собянин.

Вместе с Собяниным ход строительства осмотрели зампред правительства России Максим Акимов и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Первый участок новой трассы будет иметь по две автомобильных полосы в каждом направлении. Расчётная скорость движения — 140 километров в час. На всей протяженности кольца оно будет бессветофорным.

"Мы очень надеемся, что массовый пуск ЦКАД уже близок. Часть участков будет запущена в конце 2018 года, ну а львиная доля - в 19-м году", - сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Соединяющий главные вылетные магистрали Москвы и Подмосковья проект имеет огромное значение для двух регионов. Так, например, ЦКАД разгрузит столицу от грузового транспорта.

"Он реально снимет огромный поток машин, который транзитом идет сейчас через МКАД, забивая головные участки вылетных магистралей. ЦКАД поможет в значительной степени разгрузить и вылетные магистрали, и МКАД, и сделает всю логистику движения в регионе более понятной, более комфортной и более удобной. И с точки зрения экологии это тоже конечно важнейший проект", - говорит мэр Москвы.

Строители оборудуют магистраль современной автоматической системой управления дорожным движением, стоянками для отдыха водителей, автосервисами, АЗС, кафе и даже станциями метеонаблюдения. А заодно избавят водителей от привычных на других трассах остановок.

"Не будет никаких чек-поинтов, пунктов оплаты. Оплата будет производиться на основе цифровых технологий и так называемом режиме фри-флоу. Когда люди будут пользоваться установленными тарифами и пользоваться платежными сервисами практически в бесконтактном режиме", - объясняет зампред правительства России Максим Акимов.

Запуск движения по новой трассе даст импульс развития территориям, примыкающим к ЦКАД. Число рабочих мест здесь увеличится в 30 раз — до 80 тысяч человек. А новые планировочные решения в этих районах значительно повысят комфорт проживания.

Егор Киселёв, Андрей Булычев, Александр Шкарбанов, Анна Пешехонова. "ТВ Центр".