В Москве простились с Вениамином Яковлевым

В Москве простились с советником президента России, одним из авторов Конституции страны Вениамином Яковлевым. Похоронят его в Екатеринбурге.

В Москве простились с советником президента России Вениамином Яковлевым. Об этом сообщает "ТВ Центр". Один из авторов Конституции страны ушел из жизни во вторник в возрасте 86 лет.

Яковлева называли "патриархом" отечественной юриспруденции. В 1989-1991-х годах он занимал пост министра юстиции СССР, одновременно являясь главным государственным арбитром страны, а 1992 году возглавил Высший Арбитражный суд России.

Вениамин Яковлев был не только юристом-практиком, но и ученым, автором целого ряда книг по проблемам теории права. Похоронят Яковлева в Екатеринбурге - городе , где он проработал почти три десятка лет.