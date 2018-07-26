Мосгорсуд продлил арест Никандрова на полгода

Срок ареста бывшего первого замруководителя столичного главка Следственного комитета России, генерала Дениса Никандрова, продлен на полгода. Предварительные слушания по этому делу пройдут 31 июля.

Заседание по уголовному делу в отношении обвиняемого в получении взятки бывшего замруководителя ГСУ Следственного комитета России по столице Дениса Никандрова продолжится 31 июля. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Такое решение было принято в связи с тем, что была нарушена процедура - Никандров не был уведомлен о заседании.

Кроме того, 26 июля суд на полгода продлил срок его ареста.

Денис Никандров был задержан сотрудниками ФСБ 19 июля. Вместе с ним задержали начальника управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова. Всем им предъявлено обвинение в получении взятки в размере 500 тысяч долларов за освобождение криминального авторитета Александра Кочуйкова по кличке "Итальянец". Он считается приближенным "вора в законе" Шакро Молодого.

20 апреля 2018 года Мосгорсуд признал Максименко виновным в получении двух взяток и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 165 миллионов рублей и лишил специального звания "полковник".

26 июля Мосгорсуд огласил приговор в отношении Ламонова. Суд назначил ему пять лет колонии строгого режима. Кроме того, Ламонову назначен штраф в размере однократной суммы полученной им взятки - 32,5 миллиона рублей. Ламонов также лишен специального звания "полковник юстиции".

17 июля 2018 года ФСБ задержала экс-главу управления СК по Москве Александра Дрыманова. Задержание также связано с делом криминального авторитета Захария Калашова. Его арестовали до 12 сентября.