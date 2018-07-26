Асад назвал присутствие российских военных в Сирии долгосрочным

Президент Сирии Башар Асад заявил, что военное присутствие России на Ближнем Востоке и в самой САР потребуется до тех пор, пока не будет восстановлено политическое равновесие в мире. По его словам, договор о базе в Хмеймиме будет действителен ещё более 40 лет.

Военное присутствие России на Ближнем Востоке и, в частности, в Сирии потребуется до тех пор, пока не будет восстановлено политическое равновесие в мире. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью российским СМИ, передает "Интерфакс".

"Вооружённые силы России важны для баланса в нашем регионе, по крайне мере на Ближнем Востоке, до тех пор, пока не изменится политическое равновесие в мире. А может, этого и не произойдёт, мы не знаем. Поэтому это важно и это необходимо", - отметил Асад.

По его словам, сейчас существует договор между Сирией и Россией о базе в Хмеймиме. Он будет действителен ещё более 40 лет.

"Если бы вопрос стоял так: прибыла ли сюда российская армия только для того, чтобы бороться с терроризмом, то тогда зачем заключать договор на более, чем 40 лет? Можно было бы ограничиться несколькими годами и потом постоянно его продлевать", - сказал сирийский лидер.

Он добавил, что российское присутствие в САР имеет два аспекта.

"Первое - борьба с терроризмом, потому что таким образом россияне защищают и Сирию, и Россию, и другие страны, но другой аспект - это военный и политический баланс в мире", - отметил Асад.

Он добавил, что Россия - не маленькая страна, а великая сила.

"Поэтому у неё есть обязанность по отношению ко всему миру. И она несет ответственность за весь мир", - подчеркнул президент Сирии.