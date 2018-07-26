Лидеры стран БРИКС подписали итоговую декларацию из 102 пунктов

Насыщенный день на саммите БРИКС в Йоханнесбурге. В экономической столице ЮАР прошли переговоры лидеров России, Китая, Индии, Бразилии и Южно-Африканской республики. Одними из главных тем для обсуждения стали вопросы глобальной безопасности, а также экономическое и политическое развитие стран в эпоху всеобщей цифровизации. По завершении заседания стороны подписали итоговую декларацию из 102 пунктов.

Вместе лидеры стран БРИКС оставили свой след в истории, рассказал "ТВ Центр". Саммит подчеркнуто проходит в дружеской атмосфере, и каждая деталь говорит об этом. Одно из правил объединения – здесь все равны и сотрудничают друг с другом как партнеры. Принципы равенства, открытости и справедливости отстаивал еще Нельсон Мандела, известный всему миру борец с аппартеидом. В год столетия нобелевского лауреата его портрет – на эмблеме саммита, а его идеи находят отражение в работе организации. Именно поэтому, отметил Владимир Путин, сотрудничество БРИКС приобрело характер подлинного стратегического партнерства.

"Страны БРИКС сообща противодействуют наиболее острым вызовам и угрозам миру и стабильности, сотрудничают в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом, нелегальным наркотрафиком, трансграничной преступностью. Отмечу, что объединение занимает уникальное место в глобальной экономике. Это самый большой рынок в мире. Совокупный валовой продукт достиг 22,3 процента от общемирового объема и продолжает расти", - заявил президент России.

Вместе Россия, Бразилия, Китай, Индия и ЮАР – это более 40 процентов населения планеты, треть мировой площади. Размер экономики БРИКС превысил размеры экономики Большой семерки. Понятно, почему теперь многие другие государства – от Аргентины до Турции – хотят сотрудничать с клубом пяти стран. Мир все больше становится цифровым, уже произошла революция в производстве, торговле, изменилась жизнь человека. Задача государств БРИКС, подчеркнул Путин, стимулировать появление новых технологий и активно их внедрять. Например, лидеры договорились совместно исследовать технологию блокчейн.

"Цифровизация является одним из приоритетов экономической политики и нашей страны, России. Запущена программа "Цифровая экономика Российской Федерации". Ожидаем, что осуществление программы позволит повысить производительность труда в России к 2024 году на 30 процентов. При этом новые сектора российской экономики будут создавать более 10 процентов российского ВВП. И мы настроены делать все возможное для дальнейшего роста торговли в рамках БРИКС. Уделяем приоритетное внимание вопросам, связанным с установлением прямых контактов между предпринимателями наших стран", - отметил Путин.

Взаимная торговля – одна из главных тем встречи. Обсуждается работа Нового банка развития БРИКС. Его операционные возможности расширяются. Одобрен 21 новый инвестиционный проект, пять из которых будут реализованы в России. В инфраструктуру страны будет вложен миллиард долларов. Пока Вашингтон объявляет своим экономическим конкурентам торговые войны, здесь подписывается множество договоров о сотрудничестве. Страны БРИКС намерены противопоставить политике протекционизма открытую торговлю. На повестке дня и вопрос координации по региональным проблемам: Ближний восток, Корейский полуостров, иранская ядерная программа. Лидеры подписали итоговую декларацию, где в том числе призвали объединить усилия по борьбе с террором под эгидой ООН.

Особое место занимает развитие культурно-гуманитарных связей. Вместе лидеры стран совершили виртуальную экскурсию в "Колыбель человечества" – музейный комплекс, где хранятся находки археологов. Здесь не просто рассказывают об истории Африки, а показывают ее.

Кроме участия в основной программе саммита Владимир Путин провел серию двусторонних встреч. Под переговоры отвели один из отелей в Йоханнесбурге. График очень плотный – лидеры иностранных государств сюда приезжали поочередно. Например, кортеж президента Турции. И весь этот дипломатический марафон продолжится до позднего вечера. В ЮАР Реджеп Эрдоган прилетел специально на саммит БРИКС. Это и возможность стать ближе к сильной экономической организации, и повод снова встретится с российским президентом.

"Наши отношения двусторонние находятся на подъеме, совершенно очевидно. И в области преодоления кризисов, прежде всего я имею ввиду сирийский кризис, и в сфере экономики, которой мы с вами уделяем повышенное внимание. В прошлом году товарооборот вырос на 40,5%, товарооборот превысил 22 миллиарда долларов. А за первые 5 месяцев этого года вырос еще на 46%. По плану реализуются все наши крупные проекты. Очень рад возможности увидеть вас и сверить часы по поводу нашей с вами совместной работы", - сказал Путин на встрече с Эрдоганом.

"Я уверен, что поставленные задачи по увеличению торгового оборота между Россией и Турцией будут достигнуты в ближайшее время. С другой стороны, мы замечаем и видим, что наше сотрудничество приводит к зависти со стороны других лиц", - отметил турецкий лидер.

"Вы в ресторан обещали пригласить", - напомнил российский президент.

"Я приглашаю", - не стал отрицать Эрдоган.

"Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и пообедаем", - пояснил Путин.

"Я с большим удовольствием, буду ждать вас", - сказал президент Турции.

С президентом ЮАР Владимир Путин подписал совместное заявление о стратегическом партнерстве двух наших стран. Кроме того, сотрудничать договорились в области сельского хозяйства – Африканская республика имеет богатый опыт в этой сфере. Переговорам не помешала небольшая заминка – Сирил Рамафоса поставил подпись в неправильном месте. Путин с улыбкой указал на неточность, и встреча продолжилась.

С президентом Аргентины говорили в том числе и о футболе. В России только-только закончился чемпионат мира и оценки только восторженные. Следом прошли переговоры с лидерами ряда африканских государств, председателем Китайской народной республики и премьером Индии.

Официальная программа в пятницу начнется с обсуждения вопросов дальнейшего развития объединения. БРИКС расширяет глобальный охват – на саммит в качестве наблюдателей приехали главы еще целого десятка стран. Здесь, подчеркнули в БРИКС, никому ничего не навязывают, а приглашают всех партнеров к равноправному диалогу. По сути, этим организация и отличается от большинства других подобных блоков.

Петр Вершинин, Владимир Черных, Василий Батурин, "ТВ Центр", Йоханнесбург