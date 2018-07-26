Медведев обсудил подготовку к 1 сентября с врио губернатора Воронежской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву о социальной и экономической ситуации в регионе.

Глава области рассказал о начале уборочной кампании, отметил "ТВ Центр". На сегодняшний день удалось собрать более пяти с половиной миллионов тонн зерновых с 15 процентов площадей. Всего в регионе предстоит убрать урожай с полутора миллионов гектаров. Александр Гусев отметил, что вся техника обеспечена горючим и мощностей элеваторов достаточно для хранения зерна. Также на встрече речь зашла о подготовке области к 1 сентября. Губернатор сообщил, что за два года построено учебных заведений на 6 тысяч учащихся. В ближайшее время в регионе возведут ещё семь новых школ и 15 дошкольных учреждений, чтобы ликвидировать очереди в детские сады и ясельные группы.