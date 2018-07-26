ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев обсудил подготовку к 1 сентября с врио губернатора Воронежской области

22:13
  • четверг
  • 26 июля 2018

Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев доложил премьер-министру Дмитрию Медведеву о социальной и экономической ситуации в регионе.

Глава области рассказал о начале уборочной кампании, отметил "ТВ Центр". На сегодняшний день удалось собрать более пяти с половиной миллионов тонн зерновых с 15 процентов площадей. Всего в регионе предстоит убрать урожай с полутора миллионов гектаров. Александр Гусев отметил, что вся техника обеспечена горючим и мощностей элеваторов достаточно для хранения зерна. Также на встрече речь зашла о подготовке области к 1 сентября. Губернатор сообщил, что за два года построено учебных заведений на 6 тысяч учащихся. В ближайшее время в регионе возведут ещё семь новых школ и 15 дошкольных учреждений, чтобы ликвидировать очереди в детские сады и ясельные группы.

Главное сегодня
Дмитрий Медведев и врио губернатора Воронежской области Александр Гусев
Дмитрий Медведев и врио губернатора Воронежской области Александр Гусев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100