Кандидаты в мэры Москвы активно работают с избирателями

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала доверенных лиц кандидата в мэры Москвы от регионального отделения партии ЛДПР Михаила Дегтярева. В его списке 13 человек, всем им выдали соответствующие удостоверения. Действующий мэр, самовыдвиженец Сергей Собянин провел встречу с экспертами и обсудил развитие здравоохранения. Кандидаты от партий Вадим Кумин и Илья Свиридов пообщались с избирателями.

"Москве важен ваш выбор!" – главный слоган этой избирательной кампании, отметил "ТВ Центр". Такими плакатами сейчас увешана вся столица. Москвичей приглашают 9 сентября прийти на избирательные участки. Для кандидатов сейчас пора напряжённой работы. Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярёв на выборы мэра идет от регионального отделения ЛДПР. Все депутаты со следующей недели на каникулы, а он – общаться с избирателями.

"Мы будем вести самую активную избирательную кампанию. В отпуск я лично как депутат обязан уйти и весь отпуск я буду работать в Москве, вместе с москвичами проводить рейды", - рассказал Дегтярев.

В приемных ЛДПР – их по всему городу 50 – уже беседуют с избирателями. Жителям Измайлова, например, разъяснили основные положения предвыборной программы Михаила Дегтярёва. Жалоб тоже достаточно.

Кандидат от регионального отделения "Справедливой России" Илья Свиридов открыл свой предвыборный штаб и презентовал журналистам команду. Блогеры, политологи, специалисты в сфере градостроительства и местного самоуправления.

"Штаб обрабатывает те заявления, поступления, которые приходят ко мне на карту проблем Москвы в электронном виде, и по таким обращениям прямым и на сайт, естественно, я выезжаю, и мы снимаем эти проблемы и включаем их в карту проблем Москвы", - пояснил Свиридов.

В штабе кандидата Сергея Собянина, на выборы он идет как самовыдвиженец, обсуждали будущее московской медицины. Лучшие врачи, руководители крупнейших столичных клиник – их предложения войдут в предвыборную программу кандидата Сергея Собянина. Встреча с экспертами первая, таких будет много по всем основным направлениям развития столичного мегаполиса.

Первичное звено – поликлиники. Ежегодно в них обращаются до 10 миллионов москвичей. Система отлажена, но здания нуждаются в реконструкции. Нужна городская программа, считает Сергей Собянин.

"Если сегодня я скажу сколько у меня в больнице есть, поликлиническое отделение, и какое там оборудование, конечно, я бы сам себе не поверил 5 лет назад", - отметил главврач городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников.

"Я не очень согласен с Александром Дмитриевичем. У него хорошая поликлиника. Она оснащена хорошим оборудованием и выглядит очень хорошо, но у нас десятки поликлинических отделений по Москве выглядят убого, не реконструированы и оборудования недостаточно. Мы должны составить такую программу, которая позволила бы любому врачу, как Александру Дмитриевичу сказать, а у меня поликлиника хорошо оборудована. Когда мы говорим о равенстве доступа москвичей к качественной медпомощи, мы должны понимать это абсолютно конкретно – одинаковое качество обслуживания в любой городской поликлинике, в любом отделении", - подчеркнул Собянин.

Во многом благодаря этому уровень ранней диагностики онкологических заболеваний в Москве вырос на 40%. Однако, важны не цифры, а реальные показатели. Та же диспансеризация не должна быть чем-то формальным. Поликлиникам, например, ставили четкий план, который отдельно оплачивался.

"Это привело к массовым припискам, миллионы людей якобы проходили диспансеризацию и, конечно, такие административные схемы, они ни к чему хорошему не приводят. Необходимо создавать возможности для людей и пропагандировать. Если эта вся система от врачей общей практики до диспансера будет выстроена, то мы улучшим самым серьезным образом и профилактику онкозаболеваний. Это критически важно", - пояснил мэр.

Нужно создать систему "чекап" – это комплексная диагностика организма. В том числе для этого историю болезни переведут в виртуальное пространство. Тут, по мнению Собянина, важно обеспечить безопасность личных данных. В переменах нуждаются и роддома.

"Родильный дом, он не должен быть закрытым учреждением. Если беременность – это не болезнь, то родильный дом, он должен быть домом, куда родители могут прийти. Мы со следующей недели проводим эксперимент в одном роддоме, мы пускаем пап навестить своих жен и детей", - рассказала директор АНО "Выбор родителей" Татьяна Буцкая.

"Мы все помним, как стояли возле роддомов и в форточки жена махала рукой, и ты пытался ей что-то рассказать. Это совсем уже прошлый век, и мне кажется роддома нужно делать открытыми и доступными", - согласился Собянин.

Идей, конечно, много. Профессионалы знают, о чём говорят. Передают Сергею Собянину и наказы избирателей. В них пожелания рядовых москвичей.

Все это время в самом штабе Сергея Собянина ждут волонтёры. В команде кандидата их без малого шесть тысяч.

Жители столичного района Бутырский в четверг обсуждали городские проблемы с кандидатом от КПРФ Видимом Куминым. Тревожит горожан будущее монорельсовой дороги. Ее судьбу должны решить в ближайшие несколько месяцев.

"Мы должны здесь понимать, что никакие эксперименты особо не нужны. Мы будем обращаться в мэрию действующую с тем, чтобы решать вопрос о не сносе этого большого и важного транспортного объекта", - пояснил Кумин.

Времени определиться с предпочтениями у избирателей предостаочно. Впереди у кандидатов еще много встреч с москвичами.

Матвей Шестаков, Олег Лапшов, "ТВ Центр", Москва