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В субботу на Манежной площади пройдет концерт в честь российских спортсменов

22:34
  • четверг
  • 26 июля 2018

В субботу на Манежной площади состоится праздничный концерт "Россия в моем сердце", посвященный чествованию российских спортсменов, добившихся высоких результатов в этом году.

На мероприятии выступят звёзды российской эстрады Полина Гагарина, Денис Майданов, Олег Газманов и многие другие, рассказал "ТВ Центр". Также болельщики и любители спорта смогут увидеть и пообщаться со сборной России по хоккею, завоевавшей золотые медали зимних Олимпийских игр. Специальными гостями станут призеры Олимпиады и игроки сборной России по футболу. Начало концерта в 7 часов вечера. Вход бесплатный.

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Праздничный концерт "Россия в моем сердце"
Праздничный концерт "Россия в моем сердце"
Праздничный концерт "Россия в моем сердце"
Праздничный концерт "Россия в моем сердце"
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