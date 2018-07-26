В субботу на Манежной площади пройдет концерт в честь российских спортсменов

В субботу на Манежной площади состоится праздничный концерт "Россия в моем сердце", посвященный чествованию российских спортсменов, добившихся высоких результатов в этом году.

На мероприятии выступят звёзды российской эстрады Полина Гагарина, Денис Майданов, Олег Газманов и многие другие, рассказал "ТВ Центр". Также болельщики и любители спорта смогут увидеть и пообщаться со сборной России по хоккею, завоевавшей золотые медали зимних Олимпийских игр. Специальными гостями станут призеры Олимпиады и игроки сборной России по футболу. Начало концерта в 7 часов вечера. Вход бесплатный.