Кровавая Луна: мнения астрологов, проповедников и астрономов

Астрономическое явление, которое происходит один раз в 25 тысяч лет можно будет наблюдать в пятницу. Полное затмение Луны совпадёт с противостоянием Марса и Солнца. При условии безоблачного неба стать очевидцем этого события можно в любом регионе России. И специальные приборы для этого не понадобятся. Астрономы уверяют, что явление будет зрелищным. Многие ждут его с интересом, но некоторые – со страхом и даже с апокалиптическими настроениями.

Предстоящее лунное затмение астрономы ждут с интересом, астрологи с тревогой, рассказал "ТВ Центр". Хотя те и другие сходятся во мнении — явление, которое нас ожидает, не совсем обычное. Ночное светило пройдет точно через центр земной тени и задержится там почти на четыре часа. Это будет самое длинное лунное затмение XXI века.

"В XXI веке будет 225 лунных затмений. Из них 85 полных. И только шесть, продолжительность которых более трех с половиной часов. Нам повезло, что именно завтра произойдет самое зрелищное, самое продолжительное по времени, полная фаза, полное лунное затмение", - подчеркнула научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Впечатлительных зрителей куда больше поразит внешний облик, в котором предстанет спутник Земли. Он окрасится в красный или даже кирпичный цвет. Еще в древние времена подобное явление получило название "кровавая Луна". Но даже нашим суеверным предкам не доводилось видеть зрелище, наступление которого анонсируют астрономы. Великое противостояние Марса, когда красная планета приближается к нам на кротчайшее расстояние бывает раз в 15 лет. Но только раз в 25 тысяч лет оно совпадает с лунным затмением.

"Мы увидим большую красную Луну. Мы одновременно с ней увидим Марс тоже красного цвета. Они будут соперничать в яркости. И мы сможем своими глазами убедиться, кто же завтра будет ярче, кто будет доминировать на нашем небе", - пообещала Фаина Рублева.

Но и это еще не все. Луна затмевается в знаке Водолея и точно в соединении с Марсом. Что само по себе редкое явление. Кроме того, наш спутник, являясь защитником Земли, будет находиться в апогее своей орбиты, то есть окажется максимально от нее удален. Людям тревожным есть о чем беспокоиться.

"Оппозиция черной и белой Луны, которая бывает раз в 33,5 года, она тоже сейчас происходит. Это говорит о выборе. О выборе человечества. Такая позиция была во время Великой Октябрьской революции", - рассказал доктор астрологии, руководитель Центра авестийской астрологии Александр Непомнящий.

Впрочем, на этот раз до выбора может и не дойти. Все вышеперечисленные факты явно свидетельствуют о приближающемся конце света, который, если верить интернет-проповеднику Полу Бегли, произойдет со дня на день, о чем сам Господь сообщил ему еще в прошлом месяце.

"Самая длинная "Кровавая Луна" в этом столетии. Ее будет видно и над Иерусалимом, объявленным в этом году столицей Израиля, который отмечает 70-летие независимости. Все это происходит одновременно с "Кровавой Луной". Это апокалиптические знаки, которые предвещают конец света", - заявил он.

И этот тот случай, когда "выжившие позавидуют мертвым". Даже если глобального конца света не будет, персональный апокалипсис гарантирован каждому. Тревог, страхов, депрессивных состояний и неадекватного поведения не избежать, предупреждают астрологи. И советуют избегать конфликтов, острых суждений, сомнительных мероприятий. Можно ли будет пускаться во все тяжкие после окончания затмения не уточняется. Но скорее всего будет уже не на что. Опасная конфигурация Солнца, Луны, Марса и созвездия Тельца предрекает финансовые потрясения.

"Начнется, наверное, отход от доллара. Бреттон-Вудская система, она уже изжила себя, и сейчас это, наверное, лопнет, какой-то пузырь взорвется, финансовый", - пояснил Александр Непомнящий.

Астрономы успокаивают: затмение не повлияет ни на технику, ни на людей, а Луна окрасится в красный свет потому, что отраженный от нее свет будет проходить через атмосферу Земли. Подобное происходит во время рассветов и закатов. Так что небесным пейзажем можно наслаждаться, ничего не опасаясь. Но если тревога все же появится, астрологи советуют необычное явление просто переспать.

Александр Огородников, Елена Сахно, Полина Кастрицкая, ТВ Центр