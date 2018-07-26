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Суд арестовал гендиректора НПО имени Лавочкина

20:33
  • четверг
  • 26 июля 2018

В Москве Бабушкинский суд арестовал на два месяца гендиректора АО "Научно-производственное объединение имени Лавочкина" Сергея Лемешевского. Он является фигурантом уголовного дела о хищении 330 миллионов рублей у Роскосмоса.

Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест сроком на два месяца гендиректора АО "Научно-производственное объединение имени Лавочкина" Сергея Лемешевского. Он обвиняется по уголовному делу о хищении 330 миллионов рублей у Роскосмоса, передает ТАСС.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Лемешевского меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца, то есть до 19 сентября", - огласил постановление судья.

Ранее СКР предъявил обвинения Сергею Лемешевскому, а также руководителю дирекции правового обеспечения предприятия Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Игорю Третьякову.

Все они подозреваются в хищении у Роскосмоса 330 миллионов рублей через фиктивные договоры на юридические услуги.

Третьяков сейчас находится в федеральном розыске.

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