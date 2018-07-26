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Путин рассказал об условиях, при которых пойдет с Эрдоганом в ресторан

21:00
  • четверг
  • 26 июля 2018

В Йоханнесбурге, где проходит саммит БРИКС, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели встречу. В ходе беседы российский лидер напомнил турецкому коллеге, что тот обещал пригласить его в ресторан. Путин пошутил, что согласится на это только, когда в Турцию начнутся поставки российского мяса.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом отметил, что примет его приглашение сходить в ресторан, но только, когда в Турцию начнутся поставки российского мяса. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе общения в Йоханнесбурге, где проходит саммит БРИКС, Путин напомнил Эрдогану о приглашении в ресторан.

"Я приглашаю", - подтвердил турецкий лидер.

"Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и [пообедаем]", - пошутил российский лидер.

"Я с большим удовольствием, буду ждать вас", - ответил президент Турции.

Кроме того, Эрдоган заявил, что отношения России и Турции развиваются положительно во всех направлениях. "Но, с другой стороны, мы замечаем и видим, что наше сотрудничество приводит к зависти со стороны других лиц", - добавил турецкий лидер.

Слова Эрдогана подтвердил и российский лидер. Он отметил, что отношения двух стран находятся на подъеме.

"Это совершенно очевидно и в области преодоления кризисов, я имею ввиду сирийский кризис, и в сфере экономики", - сказал он.

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