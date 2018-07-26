США до конца года могут ввести новые санкции против России

Глава комитета по международным делам сената США Боб Коркер заявил, что законопроект о новых санкциях в отношении России будет принят в этом году. По его словам, он хотел бы принять документ "в ближайшие месяцы".

Новые санкции в отношении России могут быть приняты до конца 2018 года. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на главу комитета по международным делам сената США Боба Коркера.

"Конгресс, вероятно, примет законопроект о санкциях против России в этом году", - сказал он.

По словам сенатора, он хотел бы принять документ "в ближайшие месяцы".