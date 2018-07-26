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В Армении примут решение об аресте экс-президента страны

21:56
  • четверг
  • 26 июля 2018

Специальная следственная служба Армении предъявила обвинение бывшему президенту старны Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. По словам самого бывшего лидера, предъявленные обвинения являются политическим преследованием.

В Армении Специальная следственная служба предъявила обвинение экс-президенту страны Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Как передает РИА Новости, в суд направлено ходатайство о его аресте.

Сам Кочарян утверждает, что предъявленные против него обвинения являются политическим преследованием.

"Обвинение сфабрикованное, с политическим подтекстом и не имеет ничего общего с реальностью… Это политическое преследование, вендетта, правовой сюрреализм", — сказал он.

Кочарян добавил, что предъявляя такое обвинение, следствие не признает решение конституционного суда, результаты президентских выборов 2008 года.

"Настроения широких слоев населения пытаются перевести в правовое поле, и получается, что на президентских выборах 2008 года победил набравший 21,5% Левон Тер-Петросян", — подчеркнул политик.

В феврале 2008 года армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном проводила в центре Еревана митинги. Она выражала недовольство официальными итогами голосования, согласно которым победил Серж Саргсян. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка. В результате погибли десять человек, около 200 получили ранения.

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