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Юлия Скрипаль позвонила родственникам и рассказала о желании отца

22:19
  • четверг
  • 26 июля 2018

Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что ее двоюродная сестра Юлия позвонила, чтобы поздравить ее и бабушку с днем рождения. Она сообщила, что отец не может разговаривать, так как, у него установлена трахеостома. Однако, когда ее снимут, он хочет сам позвонить своим родственникам.

Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия позвонила родственникам. Об этом рассказала ее двоюродная сестра Виктория. По ее словам, это произошло в день рождения бабушки и ее собственный день рождения, передает "Интерфакс".

Юлия Скрипаль рассказала родственнице, что отец сам хочет позвонить им через несколько дней.

"Состоялся полноценный разговор. Поздравила бабушку и отметила, что отец не может разговаривать, потому что у него еще установлена трахеостома (трубка, помещаемая в трахею, - прим. ред.). Ее снимут через три дня, и он сам позвонит, а сейчас он сильно хрипит и его будет не слышно", - рассказала Виктория Скрипаль в эфире "Первого канала".

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. После этого британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ответственность за это нападение, вероятнее всего, лежит на России. По ее словам, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом  класса "Новичок", которое разработано в России. Москва категорически отрицает эти обвинения, заявляя, что все свои запасы химического оружия Россия уничтожила под контролем ОЗХО.

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