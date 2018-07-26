Юлия Скрипаль позвонила родственникам и рассказала о желании отца

Племянница Сергея Скрипаля Виктория рассказала, что ее двоюродная сестра Юлия позвонила, чтобы поздравить ее и бабушку с днем рождения. Она сообщила, что отец не может разговаривать, так как, у него установлена трахеостома. Однако, когда ее снимут, он хочет сам позвонить своим родственникам.

Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия позвонила родственникам. Об этом рассказала ее двоюродная сестра Виктория. По ее словам, это произошло в день рождения бабушки и ее собственный день рождения, передает "Интерфакс".

Юлия Скрипаль рассказала родственнице, что отец сам хочет позвонить им через несколько дней.

"Состоялся полноценный разговор. Поздравила бабушку и отметила, что отец не может разговаривать, потому что у него еще установлена трахеостома (трубка, помещаемая в трахею, - прим. ред.). Ее снимут через три дня, и он сам позвонит, а сейчас он сильно хрипит и его будет не слышно", - рассказала Виктория Скрипаль в эфире "Первого канала".

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. После этого британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ответственность за это нападение, вероятнее всего, лежит на России. По ее словам, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", которое разработано в России. Москва категорически отрицает эти обвинения, заявляя, что все свои запасы химического оружия Россия уничтожила под контролем ОЗХО.