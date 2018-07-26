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Причиной смертельных лесных пожаров в Греции назвали поджоги

22:38
  • четверг
  • 26 июля 2018

Пожар, который возник вблизи Афин, мог начаться из-за поджогов. По словам министра по делам правопорядка и защиты граждан Никоса Токаса, пожар начался за короткий период времени сразу в нескольких местах.

Власти Греции полагают, что пожары вблизи Афин могли возникнуть в результате преднамеренного поджога. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на AP.

"Имеются серьезные признаки преступной деятельности, проводится расследование", - подчеркнул министр по делам правопорядка и защиты граждан Никос Токас.

По его словам, анализ спутниковых снимков и осмотр на месте позволяет предположить, что пожар, который начался за короткий период времени сразу в нескольких местах, мог быть результатом поджога.

В результате пожаров, вспыхнувших к востоку от Афин в начале недели, погибли более 80 человек. Примерно 180 получили ранения.

Кроме того, мощные лесные пожары подобрались к одному из самых популярных греческих островов Родосу.

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