Бывший адвокат Трампа готов дать против него показания по "российскому делу"

Экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заявляет, что лично видел, как Трампа ставили в известность о встрече его сына с представителями России перед выборами президента США в 2016 году. Юрист готов дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, при этом вещественных доказательств у него нет.

Как сообщил со ссылкой на источники телеканал CNN, бывший адвокат президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Майкл Коэн готов рассказать специальному прокурору Роберту Мюллеру подробности дела о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Об этом пишет "Интерфакс".

Так, Коэн утверждает, что Трамп был осведомлен о встрече своего сына с представителями российской стороны в Trump Tower в июне 2016-го. Адвокат якобы лично видел, как Трампа ставили в известность об этом. Коэн говорит, что Трам дал свое согласие.

Вместе с тем подчеркивается, что вещественных доказательств у Коэна нет. При этом действующий юрист американского лидера Руди Джулиани уже заявил, что доверия такие источники не заслуживают.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы и возможных связей нынешнего президента США с Москвой ведется спецпрокурором Мюллером и в обеих палатах Конгресса. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах.

При этом 17 июля Трамп сказал, что принимает выводы американской разведки, которая обвиняет Москву во вмешательстве в выборы в Штатах. Вместе с тем на саммите в Хельсинки 16 июля Владимир Путин еще раз подчеркнул, что Россия никогда не была причастна ко вмешательствам в американские внутренние дела, в том числе в выборный процесс.