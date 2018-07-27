Российские дипломаты навестили Бутину в американской тюрьме

Представители российской дипмиссии в США навестили в тюрьме задержанную соотечественницу Марию Бутину. Они рассказали, что ее самочувствие нормальное, а жалоб нет, однако есть проблемы с питанием, при этом россиянку не выпускают на прогулки.

Задержанную и находящуюся в тюрьме Соединенных Штатов россиянку Марию Бутину посетили российские дипломаты. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Чувствует она себя нормально, жалоб нет. По нашей просьбе ей выдано второе одеяло. В помещениях общего пользования есть доступ к телевидению", - говорится в сообщении российского посольства в США.

Там также отмечается, что за Бутиной ведется круглосуточный надзор, при этом ее по какой-то причине не выводят на прогулки. Кроме того, представители дипмиссии обратили внимание на проблемы с питанием задержанной.

Дипломаты уточнили, что Бутиной в ближайшее время предоставят возможность звонить по телефону. Россиянка просила передать привет родителям, добавив, что намерена доказать свою невиновность.

Ранее Министерство иностранных дел России заявило протест Государственному департаменту США в связи с арестом Бутиной. Как отметил заместитель директора департамента информации и печати ведомства Артем Кожин, на нее оказывается жесточайшее психологическое давление. Также он назвал гражданку России политзаключенной.

О задержании Бутиной стало известно 16 июля. В Минюсте США отметили, что с 2015-го по 2017 год она прибыла в страну по студенческой визе и работала на российского чиновника высокого ранга. Россиянку обвинили в связях с российскими спецслужбами и арестовали. Ей предъявлены обвинения в сговоре и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации на территории США.