КНДР передала США останки американских военных

Северная Корея передала США останки военных, которые погибли на территории КНДР в годы Корейской войны. 1 августа на базе Осан состоится официальная церемония репатриации. Останки туда доставит самолет С-17 ВВС США.

В Белом доме сообщили, что КНДР передала Соединенным Штатам останки погибших на территории Северной Кореи в годы Корейской войны американских военнослужащих. Об этом пишет "Газета.ру".

Отмечается, что на базу Осан останки доставит самолет С-17 ВВС США. 1 августа там состоится официальная церемония репатриации.

Останки какого именно количество солдат КНДР передала Штатам, в настоящий момент неизвестно. При этом Белый дом назвал произошедшее "значимым первым шагом" для процесса репатриации.

Ранее стало известно, что в КНДР начали сносить производственное здание и демонтировать стенд для испытания ракетных двигателей на полигоне Сохэ. С этого полигона запускались межконтинентальные баллистические ракеты.