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После перестрелки в Лондоне задержаны три человека

07:31
  • пятница
  • 27 июля 2018

После стрельбы в восточной части Лондона задержаны три человека. Они открыли огонь по сотрудникам правопорядка, когда те попытались остановить их машину. Пострадавших в результате инцидента нет.

В восточной части Лондона неизвестные устроили перестрелку с представителями правоохранительных органов - задержаны три человека. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Daily Star.

Как отмечают полицейские, сотрудники правопорядка попытались остановить машину с тремя молодыми людьми. Те в ответ начали стрелять. 

Что именно стало причиной такой реакции, в настоящий момент не уточняется. В результате перестрелки никто не пострадал.

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