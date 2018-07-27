После перестрелки в Лондоне задержаны три человека

После стрельбы в восточной части Лондона задержаны три человека. Они открыли огонь по сотрудникам правопорядка, когда те попытались остановить их машину. Пострадавших в результате инцидента нет.

В восточной части Лондона неизвестные устроили перестрелку с представителями правоохранительных органов - задержаны три человека. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Daily Star.

Как отмечают полицейские, сотрудники правопорядка попытались остановить машину с тремя молодыми людьми. Те в ответ начали стрелять.

Что именно стало причиной такой реакции, в настоящий момент не уточняется. В результате перестрелки никто не пострадал.