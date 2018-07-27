После перестрелки в Лондоне задержаны три человека

После стрельбы в восточной части Лондона задержаны три человека. Они открыли огонь по сотрудникам правопорядка, когда те попытались остановить их машину. Пострадавших в результате инцидента нет.
В восточной части Лондона неизвестные устроили перестрелку с представителями правоохранительных органов - задержаны три человека. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Daily Star.
Как отмечают полицейские, сотрудники правопорядка попытались остановить машину с тремя молодыми людьми. Те в ответ начали стрелять.
Что именно стало причиной такой реакции, в настоящий момент не уточняется. В результате перестрелки никто не пострадал.
- ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Торонто
- В Лондоне опровергли слухи об исполнителях отравления в Солсбери
- Владелец отеля в Лас-Вегасе подал в суд на пострадавших от стрельбы в 2017 году
- Малыша Трампа запустили в небо Лондона
- На вечеринке в честь Дня независимости в США произошла стрельба