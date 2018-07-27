Рост инвестиций в Крым составил 92%

Инвестиции в Крым в 2017 году выросли на 92% - это 36,4 миллиарда рублей. Там действует свободная экономическая зона, предполагающая льготы по страховым взносам на работников, возможность инвестировать во все отрасли и беспошлинно ввозить на территорию полуострова необходимые для бизнеса комплектующие.

Министерство экономического развития России подготовило доклад, согласно тексту которого инвестиции в Крым вросли на 92 процента в 2017 году. Об этом пишут "Известия".

В денежном выражении рост составляет 36,4 миллиарда рублей. Причиной позитивной динамики называют деятельность в Крыму и Севастополе свободной экономической зоны. Так, по страховым взносам на работников действует льгота, при этом для инвестиций доступны все отрасли - от строительства и промышленности до торговли.

При этом бизнес может беспошлинно ввозить на территорию полуострова необходимые для работы товары и комплектующие.

Всего же в свободной экономической зоне зарегистрировано 1655 предпринимателей.