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Рост инвестиций в Крым составил 92%

07:58
  • пятница
  • 27 июля 2018

Инвестиции в Крым в 2017 году выросли на 92% - это 36,4 миллиарда рублей. Там действует свободная экономическая зона, предполагающая льготы по страховым взносам на работников, возможность инвестировать во все отрасли и беспошлинно ввозить на территорию полуострова необходимые для бизнеса комплектующие.

Министерство экономического развития России подготовило доклад, согласно тексту которого инвестиции в Крым вросли на 92 процента в 2017 году. Об этом пишут "Известия".

В денежном выражении рост составляет 36,4 миллиарда рублей. Причиной позитивной динамики называют деятельность в Крыму и Севастополе свободной экономической зоны. Так, по страховым взносам на работников действует льгота, при этом для инвестиций доступны все отрасли - от строительства и промышленности до торговли. 

При этом бизнес может беспошлинно ввозить на территорию полуострова необходимые для работы товары и комплектующие. 

Всего же в свободной экономической зоне зарегистрировано 1655 предпринимателей.

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