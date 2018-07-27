В Сирии рассказали о гумпомощи из Франции

В Сирию продолжает поступать гуманитарная помощь. Впервые она прибыла из Западной Европы. Груз из Франции доставил в Арабскую республику военно-транспортной самолёт Минобороны России. Сейчас автомобили с медикаментами и оборудованием для мобильного госпиталя прибыли в Восточную Гуту. Для сравнения, с начала процесса урегулирования российским Центром по примирение сторон проведено около двух тысяч гуманитарных акций.

К автомобилям Красного полумесяца жители Восточной Гуты после освобождения анклава от боевиков уже успели привыкнуть. Но эта колонна, прибывшая в город Дума, особенная. Семь грузовиков доставили гуманитарную помощь из Франции, передает "ТВ Центр".

В специальных контейнерах - медикаменты и медицинское оборудование, а еще палатки, одеяла и кухонная утварь - всего более 40 тонн гуманитарного груза. Несколько дней назад его с французского аэродрома "Шатору" на авиабазу "Хмеймим" доставил российский самолет Ан-124 "Руслан". Сейчас медикаменты и предметы первой необходимости начали получать жители города Дума. Сотрудники сирийского Красного креста заранее собрали данные о людях, которым нужна гуманитарная помощь. Все они получили специальные талоны и в назначенный день пришли на пункт выдачи.

"Данная помощь очень необходима населению, которое здесь находится. Что касается медицинских препаратов, которые представлены, они разбиты на две категории. Это терапевтические препараты. И вторая категория - это препараты для проведения операций. Терапевтические препараты будут распространяться через центральный аптечный пункт", - рассказал начальник отдела российского Центра по примирению враждующих сторон по Дамаску Владимир Залозный.

Решение о создании совместного проекта по оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению Сирии президенты России и Франции приняли 24 мая в Санкт-Петербурге. С начала войны в Сирии в 2011 году эта гуманитарная операция стала первой организованной совместно Россией и страной Евросоюза.

"Мы сегодня получаем французскую помощь, которая поступила с помощью наших русских друзей. Отрадно, что на Западе, кажется, начинают понимать, кого они поддерживали все эти годы - они поддерживали террористов. И мы рады, что европейские страны теперь вместе с Россией помогают нашей стране восстанавливать мирную жизнь", - рассказал заместитель начальника исполнительного совета города Дума Тауфик аль-Шалед.

Сопровождение гуманитарного груза из Франции в соответствии с правилами Организации Объединённых Наций осуществляет российская военная полиция. Также наши военные обеспечивают порядок на пунктах выдачи. Всего помощь в ближайшие дни получать более 15 тысяч человек.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".