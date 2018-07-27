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Звезду ММА Макгрегора приговорили к пяти дням общественных работ

08:13
  • пятница
  • 27 июля 2018

Американский суд приговорил ирландского бойца ММА Конора Макгрегора к пяти дням общественных работ. Ранее он бросил урну в автобус с представителями Абсолютного бойцовского чемпионата и был арестован. Тогда несколько человек получили ранения.

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор приговорен судом Нью-Йорка к пяти дням общественных работ, сообщает "МИР24".

Кроме того, Макгрегора обязали посещать курсы по управлению гневом. Расследование в отношении звезды ММА началось после нападения Макгрегора на автобус с бойцами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), среди которых был и россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Макгрегор кинул в стекло автобуса урну. В результате несколько человек получили ранения от осколков. Ирландца арестовали.

Сам Нурмагомедов уже прокомментировал решение суда. "Хорошо, что Макгрегор не сел. Тогда я не смог бы его наказать", - заявил спортсмен.

Ранее стало известно, что самой высокооплачиваемой знаменитостью года по версии Forbes стал боксер Флойд Мейвезер с доходом в 285 миллионов долларов. Также в тройку вошли актер Джордж Клуни и модель Кайли Дженнер. Место в топ-10 также нашлось телеведущей Джуди Шейндлин, актеру Дуэйну "Скале" Джонсону , а также футболистам Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

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