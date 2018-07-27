Цукерберг в рейтинге миллиардеров упал с третьего на шестое место

Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял сразу три позиции в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg. Он упал с третьего места на шестое, потеряв почти 16 миллиардов долларов. Причина в падении акций компании почти на 19%.

Основатель и руководитель американской компании Facebook, а также владелец этой социальной сети, Марк Цукерберг опустился в рейтинге самых богатых людей планеты по версии агентства Bloomberg с третьей позиции на шестую. Падение произошло на фоне снижения акций компании. Предприниматель потерял почти 16 миллиардов долларов. Данные опубликованы в четверг на сайте агентства.

В настоящий момент состояние Цукерберга оценивается в 70,6 миллиарда долларов. До этого он занимал третью строчку в списке с капиталом в размере около 86,5 миллиарда долларов, информирует ТАСС.

Ранее его опережали только основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос и один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс. Теперь соседями Цукерберга являются основатель испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортега (пятое место; 73,4 миллиарда долларов) и мексиканский миллиардер Карлос Слим (седьмое место; 62,4 миллиарда долларов).

Акции Facebook рухнули почти на 19% до отметки 176,26 доллара за акцию после закрытия торговой сессии Нью-йоркской биржи 26 июля. Рыночная капитализация компании сократилась на 119,4 миллиарда долларов. Это, по данным Bloomberg, стало крупнейшим снижением за время одной торговой сессии для американской компании за всю историю.

Падение стоимости акций компании связано с отчетом об итогах второго квартала, завершившемся 30 июня. Они оказались хуже прогнозов. Выручка выросла почти на 42% по сравнению с прошлогодними показателями и достигла 13,23 миллиарда. Тем не менее, эти результаты не оправдали ожиданий аналитиков, прогнозировавших выручку в размере 13,36 миллиарда.

Также у инвесторов беспокойство вызвал прогноз, согласно которому выручка компании будет в дальнейшем расти более медленными темпами.