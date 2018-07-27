Арестован третий фигурант дела об убийстве фигуриста Тена

В Казахстане арестовали третьего фигуранта дела об убийстве фигуриста Дениса Тена. Он подозревается в недонесении. Всего под стражей находятся три человека. Ранее полиция нашла нож, которым Тену было нанесено смертельное ранение.

Заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов сообщил, что по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена за недонесение арестован третий подозреваемый. Об этом пишет "Интерфакс".

Всего же под арестом находятся три человека. "Собрано достаточно доказательств, законность их проверяет прокурор, судом санкционирован их арест", - отметил Ахметжанов.

Ранее полиция допросила двоих подозреваемых в убийстве Тена. 23-летний Арман Кудайбергенов показал, где был спрятан нож. Орудие было изъято и приобщено к материалам дела. 24-летний Нуралы Киясов в ходе очной ставки признался в нанесении спортсмену ножевых ранений.

Убийство произошло 19 июля в Алма-Ате. Тен получил удар ножом в бедро, когда попытался помешать злоумышленникам срезать зеркала со своей машины. В больницу спортсмена доставили в тяжелом состоянии. Фигурист потерял три литра крови. Позднее он скончался.