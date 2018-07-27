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Трамп снизил котировки акций Twitter постом в соцсети

08:45
  • пятница
  • 27 июля 2018

Дональд Трамп написал в Twitter, что представители этой соцсети занимаются "теневой блокировкой" видных республиканцев. После этого акции компании упали на 4%. При этом американский лидер пообещал "изучить дискриминационную практику".

После недавнего поста президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Twitter котировки акций компании снизились на четыре процента. Об этом сообщает "Русская Планета".

Отмечается, что в сообщении американский лидер обвинил Twitter в "теневой блокировке" видных республиканцев, добавив, что на это поступает много жалоб.

"Мы незамедлительно изучим эту дискриминационную и незаконную практику", - заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Twitter удалит большое количество подозрительных аккаунтов, чтобы сделать число подписчиков пользователей более точным и значимым. После начала чистки Трамп за сутки потерял более 300 тысяч фолловеров. 

До этого стало известно, что до конца 2018 года в Twitter изменится процесс регистрации. Ее нужно будет подтверждать через e-mail и телефонный номер.

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