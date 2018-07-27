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Премьер Украины отказался "преклонять колено" перед Россией

08:45
  • пятница
  • 27 июля 2018

Украинский премьер-министр Владимир Гройсман призвал сохранить энергетическую независимость страны и "не преклонять голову и колено" перед Москвой.

Глава украинского правительства Владимир Гройсман призвал "не преклонять голову и колено" перед российскими властями. Об этом сообщает "112 Украина".

По словам Гройсмана, его всегда удивлял тот факт, что Украина имеет "огромные запасы природного газа", но покупает его у России.

"Стоило наступить декабрю, как любая власть преклоняла голову и колено, ползала в Москву и договаривалась о цене на газ", - сказал он, отметив, что для страны "очень важно сохранить независимость, в том числе и энергетическую".

На прошлой неделе глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания готова рассмотреть возможность завершить мировым соглашением спор с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

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